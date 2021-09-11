وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان توسع الناتو قبل قمة ليتوانيا

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال اتصال هاتفي قبل قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، غدا الثلاثاء.



وكان البيت الأبيض قد أفاد، أمس الأحد، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في أن تنضم السويد إلى الحلف "في أقرب وقت ممكن".



وأخفقت السويد، يوم الخميس، في إقناع تركيا بالتراجع عن معارضة حصولها على عضوية الحلف العسكري وذلك خلال اجتماع على مستوى وزيري الخارجية، حيث طلبت أنقرة مزيدا من الإجراءات في مكافحة الإرهاب.



ومن المقرر انعقاد قمة للحلف العسكري الغربي، غدا الثلاثاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وعلى أجندة القمة عدة قضايا هامة على رأسها عضوية أوكرانيا والسويد، وحزمة ضمانات ومساعدات أمنية لأوكرانيا.