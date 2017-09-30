نفدت تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 لمنافسات الدوري الممتاز.

وأعلنت شركة «تذكرتي» المسؤولة عن حجز وتوزيع تذاكر مباريات الدوري الممتاز نفاد جميع تذاكر مباراة القمة، بعد ساعات من طرحها عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات ولم يتلقى هزيمة حتى الآن، ويتبقى له نقطتين فقط من أجل إعلانه بشكل رسمي بطلا للموسم الحالي من الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 32 مباراة حيث فاز في 17 مباراة وخسر 7 وتعادل في 8 مباريات.