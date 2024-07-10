وزير الدفاع الإسرائيلي: أوامر التجنيد بحق الحريديم في الطريق للتنفيذ

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن أوامر التجنيد بحق الحريديم في الطريق للتنفيذ، مشيرًا إلى صدورها خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال تعليقه على مسألة التجنيد الإجباري لليهود المتشددين «الحريديم» في الجلسة العامة للكنيست، صباح الأربعاء، حسبما نشر موقع «يديعوت أحرنوت» العبري.

وأضاف: «هدفنا تطبيق التجنيد الإجباري على كل من يمكن تجنيده وفقا للقانون، وستكون تلك العملية تدريجية لكنها ستؤدي إلى تغيير جذري».

وقبل أسابيع قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام الرجال الحريديم بالتجنيد، بعد أن كانت حياتهم مقتصرة على دراسة اليهودية في المعاهد الدينية.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش سيبدأ في تجنيد الرجال اليهود المتشددين (الحريديم)، بدءا من شهر أغسطس المقبل.

وذكر مكتب وزير الدفاع، أن جالانت أجرى تقييما لهذا الأمر مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي ومسئولين آخرين، ووافق على توصية الجيش الإسرائيلي بإصدار مسودة أوامر لأعضاء المجتمع الحريدي في الشهر المقبل.