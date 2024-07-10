نجوى كرم تنشر أغنيتها الجديدة بطريقة QR Code

لجأت الفنانة نجوى كرم، لطريقة مبتكرة وحديثة للإعلان عن ثاني أغنيات ألبومها الجديد، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورا تشويقيا عبارة عن "QR Code"، يظهر اسم الأغنية بعد مسح الرمز.

وتحمل الأغنية، اسم "يلعن البعد"، ومن المقرر أن يتم طرحها قريبا ونشر البوستر الرسمي للأغنية وهو عبارة عن صورة لنجوى كرم وهي تقف أمام المرآة وتكتب عليها بأحمر الشفاه اسم الأغنية.

وتحتفل نجوى كرم، هذه الأيام بتصدر اسمها التريند في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن قامت بإحياء مجموعة من الحفلات الناجحة خارج حدود الوطن العربي.