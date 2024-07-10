طرح بوستر فيلم إكس مراتي استعدادًا لعرضه بالسينمات في هذا الموعد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «xمراتي» البوستر الرسمي للعمل، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 24 يوليو الجاري.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقوم هشام ماجد بدور الدكتور يوسف، وهو طبيب نفسي يكتشف بعد إصداره لتقرير نفسي لمجرم خطير للإفراج عنه من السجن، أن هذا المجرم، طه، هو طليق زوجته سحر ووالد ابنها، تتوالى الأحداث الدرامية والمواقف الكوميدية.

الفيلم بطولة: هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وسنيرجي، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.