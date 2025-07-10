انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 227 ألفا خلال الأسبوع الماضي

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، ليظل عند المستوى الصحي التاريخي خلال العامين الماضيين.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو تراجع بمقدار خمسة آلاف طلب إلى 277 ألف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون أن يصل لأقل من 238 ألف طلب.

كما تراجع متوسط العدد الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 5750 طلبا إلى 235500 ألف طلب.

وارتفع إجمالي عدد الأمريكيين الذين يحصلون على إعانة بطالة خلال الأسبوع المنتهي في 28 يونيو بواقع 10 آلاف طلب إلى 1.97 مليون شخص.