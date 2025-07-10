سندرلاند يضم نجم منتخب كوت ديفوار

ونشر حساب النادي الإنجليزي على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي صورة للاعب، وكتب عليها "أهلا بك في نادي سندرلاند لكرة القدم، سيمون أدينجرا!".

أضاف سندرلاند في بيانه "انتقل الجناح الشاب /23 عاما/ من برايتون، ووقع عقدا لمدة خمس سنوات في ملعب النور".

وكشف الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) أن سندرلاند توصل لاتفاق مع برايتون بشأن صفقة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5ر2 مليون جنيه إسترليني كإضافات، لضم الجناح الدولي.

وأصبح أدينجرا سادس لاعب ينضم لسندرلاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لترتفع قيمة النفقات التي تكبدتها خزينة النادي هذا الصيف إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.