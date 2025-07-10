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أسدل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد مشواره مع كرة القدم، بانتهاء مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

وخسر الريال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولعب مودريتش بديلاً ضد سان جيرمان، لكن مشاركته لم تنجح في إنقاذ الريال من الهزيمة الثقيلة حيث سجل الفريق الفرنسي هدفاً في الشوط الثاني بعد ثلاثية الشوط الأول.

واختتم صاحب الـ 39 عاماً مشواره مع كرة القدم، بعدما كان قد أعلن اعتزاله في وقت سابق، ليسدل الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات.

وسجل مودريتش 43 هدفاً وصنع 95 هدفاً في 597 مباراة بجميع البطولات.

وحقق "الأمير" لوكا، العديد من الألقاب والبطولات مع الريال، أبرزها دوري أبطال أوروبا 6 مرات، والسوبر الأوروبي 5 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية.

كما فاز بالدوري الإسباني 4 مرات، بالإضافة لكأس ملك إسبانيا مرتين، والسوبر الإسباني 5 مرات.