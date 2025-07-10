حماس: عملية الطعن في جنين رسالة بأن كل محاولات الاحتلال لإخماد جذوة المقاومة ستبوء بالفشل

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن عملية الطعن التي وقعت في بلدة رمانة غربي جنين، تأتي في سياق الرد على مجازر الاحتلال وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية، وبحق الأسرى في سجون الاحتلال، وبحق المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، إن «العملية تمثل رسالة بأن كل محاولات الاحتلال لإخماد جذوة المقاومة بالضفة ستبوء بالفشل، وأن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام مخططات الضم والتهجير ومحاولات الاحتلال لسرقة أرضه وتهويد مقدساته».

ودعت أبناء الضفة الغربية إلى «تصعيد أشكال المقاومة كافة، وتوحيد كل الجهود لمقارعة الاحتلال والإثخان فيه، ورفع كلفة بقائه فوق أرض فلسطين المباركة».

واستشهد صباح اليوم الخميس، مواطن من بلدة رمانة غرب جنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أعدمت المواطن أحمد العمور (55 عاما) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ومن ثم دهسه بواسطة آليه عسكرية إسرائيلية، ثم احتجز جنود الاحتلال جثمانه. وأضافت أن الاحتلال اعتقل أبناء الشهيد العمور.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير من قبل جنود الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

وباستشهاد العمور يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان عليها في الحادي والعشرين من يناير الماضي إلى 41 شهيداً.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل 171 يومًا، ويداهم منازل المواطنين ويخرب محتوياتها ويشن حمالات احتجاز واستجواب ميداني للمواطنين ويعتقل عدداً منهم.