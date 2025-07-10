توقعات بعودة طائرة حربية بريطانية إلى وطنها بعد تقطع السبل بها في الهند

قال مسئولون هنود إن من المتوقع أن تعود طائرة حربية بريطانية طراز "إف-35 بي"، إلى المملكة المتحدة بحلول الأسبوع المقبل، بعدما تقطعت بها السبل في إحدى المطارات الهندية لما يقرب من شهر، مما أثار صورا ساخرة ورسوما كاريكاتورية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المسئولون أن الطائرة الشبح، وهي واحدة من أكثر الطائرات تطورا في العالم، وتبلغ تكلفتها نحو 115 مليون دولار، ظلت عالقة في مطار "ثيروفانانثابورام الدولي" بولاية كيرالا، جنوبي الهند، بسبب عطل فني، ويتم حاليا إصلاحها على يد مهندسين بريطانيين.

وتحدث المسئولون الهنود، شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم، لإنهم غير مصرح لهم بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وقال المسئولون إن الطائرة كانت في مهمة روتينية ببحر العرب الشهر الماضي عندما واجهت أحوالا جوية سيئة ولم تتمكن من العودة إلى حاملة الطائرات الرئيسية للبحرية الملكية، "إتش إم إس برينس أوف ويلز".