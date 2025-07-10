فرونتكس: تراجع حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي 20% خلال النصف الأول من 2025

أظهرت بيانات أولية صادرة عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) تراجع عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تراجع عدد عمليات الدخول غير النظامي عبر طريق غرب البلقان بنسبة 53 %، فيما يمثل أكبر انخفاض، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت حالات العبور غير النظامي عبر الحدود البرية الشرقية للتكتل بنسبة 50%، كما تراجعت حالات الدخول غير النظامي عبر طريق غرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي بنسبة 41%.

وشكل طريق وسط البحر المتوسط، وهو الطريق الأكثر استخداما لدخول الاتحاد الأوروبي، 39% من جميع حالات العبور غير النظامي خلال الفترة المعنية، حيث سجلت فرونتكس ارتفاعا بنسبة 12% على هذا الطريق.

ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة مع الدول الشريكة.

وقال برونر إن "شراكاتنا مع دول غرب البلقان خير مثال على ذلك".

وأكد برونر أنه "يجب أن نتحكم فيمن يتم السماح له بالدخول إلى أوروبا ومن لا يُسمح له بذلك".

كما أظهرت البيانات ارتفاعا ملحوظا في حالات الدخول غير النظامي إلى المملكة المتحدة، حيث ارتفعت بنسبة 23% لتصل إلى 33215 شخصا خلال النصف الأول من عام 2025.