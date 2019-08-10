«مستقبل وطن» أسيوط يوزع هدايا على مرضى معهد الأورام

وزعت أمانة المواطنة بحزب مستقبل وطن بأسيوط، برئاسة الدكتورة كرستين عادل، أمينة المواطنة يرافقها وفد من أعضاء أمانة المواطنة وبمشاركة يونس درويش أمين الإعلام بالحزب بزيارة لمرضى معهد الأورام وتوزيع الهدايا واللعب على المرضي من الأطفال؛ وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من الحزب مع المواطنين.

وقالت أمينة المواطنة خلال الزيارة بالمعهد إن دور حزب مستقبل وطن الاجتماعي والسياسي، التلاحم ومشاركة المواطنين في مناسباتهم وذلك من أجل الحفاظ على التواصل الاجتماعي بين المصريين، موضحة أن الزيارة تهدف إلى إدخال السرور والفرحة في قلوب الأطفال ودعم معنوي لأولياء أورهم.

من جانبه أشاد يونس درويش، أمين الإعلام بالدور الاجتماعي والرعاية النفسية التي يقوم بها المسؤولين بالمعهد لرعاية المرضى وخاصة الأطفال.