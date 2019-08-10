مطروح تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 86 ساحة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، مع تحديد إمام وخطيب كل ساحة والاحتياطي له، بما فيها ساحة مركز شباب مرسى مطروح والتي تم إعادة الصلاة فيها بعد 12 عاما لتسع مزيد من المصليين.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح بالعمل على توفير كافة سبل الراحة للمصلين، مناشدا جميع المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي في الالتزام بالحفاظ على النظافة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للمحافظة، خاصة مع موسم الصيف السياحي، مع عدم إلقاء البعض لمخلفات الأضاحي بالشوارع، وتجميع الجلود والصوف من المجازر والأماكن المخصصة واستغلالها بما يعود بالنفع على المواطنين غير القادرين من خلال مديرية الأوقاف لتحصيل ثمنها وبيعها لشراء صكوك للأضاحي.

وأوضح الشيخ محمد يونس، مدير عام أوقاف مطروح، إن الساحات المحددة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية، منها 30 ساحة بمدينة الحمام، 16 ساحة بمدينة سيوة، 3 ساحات بالنجيلة، 8 ساحات بالعلمين، 12 ساحة بالضبعة، 13 ساحة بمدينة مرسى مطروح منها الساحة الكبرى بمركز شباب مطروح، ساحتين بمدينة براني، وساحتين بمدينة السلوم.