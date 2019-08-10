تجنب هذه العادات الغذائية من أجل عيد أضحى بلا مشكلات صحية

أطلق أطباء قسم التغذية العلاجية بمستشفى المعلمين حملة توعية غذائية جديدة ترفع شعار "من أجل عيد أضحى بلا مشكلات صحية للجميع"؛ تستهدف توضيح مخاطر بعض العادات الغذائية المتبعة في أيام العيد على الشخص الصحيح وعلى المرضى الذين يرتبط مرضهم بما يتناولونه من أغذية، كما قدموا إرشادات عن الطرق الغذائية الأفضل للاستفادة الجسم أفضل استفادة من وجبات اللحوم أيام العيد.

وأكد الدكتور أحمد عصام، أخصائي التغذية بمستشفى المعلمين، أن بعض العادات الغذائية المتبعة منذ صباح عيد الأضحى، وبخاصة تناول كميات كبيرة من الطعام واللحوم دون أي تفكير في المضاعفات قد تؤثر في توازن عمل الجهاز الهضمي ليس عند المرضى وكبار السن وحسب، بل حتى عند الأصحاء والصغار.

وتابع: "بالرغم من القيمة الغذائية التي تحملها اللحوم، إلا أن زيادة كمياتها مع وجود الدهون تؤدي إلى عدم قدرة المعدة والأمعاء الدقيقة على الهضم والامتصاص، الأمر الذي يؤدي إلى تخمر وتعقد محتوياتها.

وأوضح أنه من الأفضل أن يتم تناول اللحوم في العيد مطبوخة مع الخضراوات مثل البصل والثوم والجزر، والإكثار من أكل الوجبات المحتوية على ألياف بنسبة كبيرة مثل الحبوب الكاملة والخضار، وشرب الماء وتناول الخبز الأسمر، لتفادي مشاكل سوء الهضم والتسمم الغذائي والانتفاخ بسبب العادات الغذائية أيام العيد.

وحذر من تناول المشروبات الغازية بعد الأكلات "الدسمة" التي تعمل على إحداث اضطرابات وعصر بالمعدة، لافتًا إلى ضرورة الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، وعدم الاكتفاء بالجلوس أمام التليفزيون والنوم بعد الأكل.

من جانبها قالت الدكتورة نورهان سلطان، أخصائية التغذية، إن أفضل طرق طهي لحوم الأضاحي، هي الشواء فهي أسهل الوسائل التي تمكن من التخلص من الدهون، كما أن أفضل قطع اللحم في الضأن هو الكتف ويصلح للشي، وهو الأسرع هضمًا، بخلاف لحم الظهر كثير البروتينات قليل الدهون.

وحول الطرق الغذائية الأفضل للمرضى أيام العيد، فتؤكد سلطان، أن مرضى الفشل الكبدي ومرضى القلب‏ من المهم لهم تجنب تناول اللحوم التي بها نسبة عالية من الدهون، والأفضل لهم تناول لحم الرقبة أو الفخذ فهي تحتوي على نسبه قليلة من الدهون، بشرط أن تكون مسلوقة.

وأضافت: "يجب على مرضى الفشل الكلوي أن يقللوا من كمية البروتين التي يتناولونها حتى لا تجهد الكلى‏، وبالنسبة لمرضى تليف الكبد فينصح بتناول وجبة واحدة من لحوم الأضحية الحمراء الخالية من الدهون، على أن تكون مطهية جيدًا سواء مسلوقة أو مشوية".

وأوضحت أن تناول اللحوم بكميات كبيرة يتسبب في ارتفاع الضغط عند مرضي الضغط وارتفاع في الكولسترول والدهون في الدم التي تؤثر على أصحاب أمراض السكر والكلى.

من جانبه أكد الدكتور محمد ماهر، المدير التنفيذي لنيوهارت التي تدير مستشفى المعلمين، أن حملات التوعية التي يطلقها المستشفى تعكس استراتيجيتها بأن يكون لها دور مجتمعي طبي وتوعوي من خلال العمل على رفع الوعي الصحي لدى شرائح المجتمع المختلفة.