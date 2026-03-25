مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الوضع في هرمز تغير ولن يعود لسابق عهده

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأربعاء، إن الوضع في "مضيق هرمز" تغير ولن يعود لسابق عهده.

وأضاف في بيان، أن "وضع المضيق (هرمز) لن يعود إلى ما كان عليه سابقاً، وأن إرادة طهران هي من ستحدد طبيعة الأحداث المقبلة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأشار إلى إعادة كتابة قوانين المرور والملاحة بشكل حازم، وقال: «حيث يُمنع عبور القوات الأمريكية وكل من يرتبط بها من الظالمين، ومنح تراخيص المرور بات بيد إيران حصراً».

وتابع: «المقاومة والقدرات المسلحة تزداد قوة مع مرور كل لحظة»، واصفاً القادة السياسيين في الطرف الآخر بأنهم يعانون من صدمة دماغية سياسية ستجبرهم في النهاية على الرضوخ لنتائج الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ سوق النفط العالمي.

فمع انخفاض تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز من حوالي 20 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى تدفق ضئيل حالياً، ومع محدودية القدرة المتاحة لتجاوز هذا الممر المائي الحيوي، وامتلاء خزانات التخزين، خفضت دول الخليج إنتاجها النفطي الإجمالي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً.

وفي حال عدم استئناف حركة الشحن سريعاً، فمن المتوقع أن تتفاقم خسائر الإمدادات.