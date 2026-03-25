تلويح إيراني بفتح جبهة باب المندب: سنفاجئ العدو ونضاعف خسائره

كشف مصدر عسكري لوكالة تسنيم الإيرانية، عن إمكانية فتح جبهة باب المندب في حال القيام بعمل عسكري في جنوب إيران.

ومن المعروف أن الحديث عن جبهة باب المندب يرتبط بجماعة الحوثي في اليمن، التي نفذت من قبل عمليات أوقفت على إثرها حركة الملاحة بالمضيق، في خطوة كان لها الكثير من التداعيات الاقتصادية.

وقال المصدر العسكري: «نراقب باستمرار استعدادات العدو وتطوراته على جبهة العدو ونرصدها عن كثب.. وإذا أراد العدو القيام بعمل بري في الجزر الإيرانية أو في أي مكان آخر على أراضينا، أو إلحاق خسائر بإيران عبر تحركات بحرية في الخليج العربي وبحر عُمان، فسوف نفتح جبهات أخرى على نحو مفاجئ له، بحيث لا يجني من عمله أي فائدة، بل يضاعف خسائره».

وأضاف: «يُعد مضيق باب المندب أحد المضائق الاستراتيجية في العالم، وإيران لديها الإرادة والقدرة على خلق تهديد حقيقي وجاد ضده؛ لذا، إذا أراد الأمريكيون التفكير في حل لمضيق هرمز عبر إجراءات طائشة، فعليهم الحذر من إضافة مضيق آخر إلى مشاكلهم ومآزقهم».

وتابع: «إيران على أتم الاستعداد لتصعيد الموقف. إذا راود العدو الشك ولم يكن لديه المعلومات الاستخباراتية الكافية للتعلم من تجاربه، فبإمكانه اختبارنا مجدداً كما حدث في حادثة عسلوية وغيرها».

ومضيق باب المندب يقع بين اليمن من جهة والقرن الأفريقي من جهة أخرى، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي.

وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن معظم صادرات النفط والغاز الخارجة من الخليج والمتجهة إلى قناة السويس أو خط سوميد تمر عبر باب المندب ومضيق هرمز معاً، ما يعني أن الممر ليس ممراً منفصلاً عن هرمز بقدر ما هو امتداد له على خط التجارة والطاقة بين الخليج وأوروبا.

وفي تقييم الإدارة لأهم نقاط الاختناق البحرية، مرّ عبر باب المندب في 2023 نحو 9.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية، ما يضعه بين أهم ممرات عبور الطاقة في العالم.

من الناحية الجغرافية، تطل على المضيق كل من اليمن وجيبوتي وإريتريا، لكن السيطرة الفعلية عليه تتجاوز حدود السيادة.

وتستضيف جيبوتي قواعد عسكرية لقوى دولية، بينها الولايات المتحدة والصين، ما يعكس أهمية الممر في التوازنات العسكرية. كما تنتشر قوات بحرية دولية في البحر الأحمر وخليج عدن لتأمين الملاحة.