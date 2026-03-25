بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان التشكيلي الراحل عصمت داوستاشي، تستضيف قاعة "ارت كورنر" معرضًا فنيًا بعنوان "عِشرة عمر"، في احتفالية فنية خاصة تُجسد روح الفنان وإرثه الإبداعي الذي ترك بصمة واضحة في الحركة التشكيلية المصرية والعربية، وذلك مساء الخميس الموافق ٢٧ مارس الجاري.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي يشارك بها أفراد من عائلة الفنان، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين تأثروا بتجربته أو ارتبطوا به إنسانيًا وفنيًا، ومن بينهم: فاطمة مدكور، عبدالله داوستاشي، محسن عبدالفتاح، حسام عزت، ذكرية سليمان، محمود منيسي، وشادي حبيبة.

ويأتي هذا المعرض كمساحة للاحتفاء بالذاكرة والوفاء لمسيرة فنية وإنسانية ثرية، حيث يستعيد الزوار ملامح من عالم داوستاشي الذي امتاز بالخصوصية والعمق والتنوع. كما يعكس المعرض حالة من التواصل بين الأجيال الفنية المختلفة، ويؤكد أن الإبداع الحقيقي لا يندثر بغياب صاحبه، بل يظل حاضرًا ومتجددًا.

"عِشرة عمر" ليس مجرد معرض فني، بل هو دعوة مفتوحة للاحتفاء بالجمال، واستحضار الذكرى، والتأكيد على أن الفن يبقى شاهدًا حيًا على أصحابه، مهما غابوا.