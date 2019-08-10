وفاة طفل إثر سقوطه من مصعد عقار بإيتاي البارود

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لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من مصعد عقار بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد، مأمورشرطة إيتاي البارود، يفيد بسقوط طفل من مصعد احد العمارات الكائنة بمدينة إيتاي البارود

وتوفى في الحال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز إيتاي البارود، وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال الطفل مصعد العقار المشار إليه صحبة والدته المدعوة "دعاء ح ا" ربه منزل، سقط بين المصعد والحائط مما أدى لوفاته.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.