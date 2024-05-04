ضبط 6 جزارين يذبحون خارج المجازر الحكومية في كفر الدوار

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف محمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم السبت، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي وكيل مديرية التموين، من شن حملات تموينية بالبحيرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 240 كيلو دهون بلدية بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك، و6 جزارين يذبحون خارج المجازر الحكومية ويبيعون لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونًا.

وكانت الحملة برئاسة مصطفى عمار، وبرفقة الحسيني السيد مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وبالاشتراك مع الدكتور هشام غيث وياسر حجاج من الطب البيطري.