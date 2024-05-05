تراجع سهم ستاربكس للمقاهي المدرج في بورصة نيويورك بأكثر من 31%، منذ التصاعد العالمي لمقاطعة العلامة التجارية، المتهمة بدعم إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.

وأظهر مسح استنادا إلى بيانات الشركة في وول ستريت، أن السهم تراجع بنسبة 31% منذ اتساع رقعة المقاطعة منتصف نوفمبر الماضي، وفق وكالة الأناضول.

وبلغ سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة الجمعة، 73.11 دولارا، نزولا من 107.1 دولارات في ختام تعاملات 16 نوفمبر الماضي.

ورغم الدعوات إلى مقاطعة علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل، بما فيها ستاربكس، منذ منتصف أكتوبر الماضي، إلا أن ذروة الدعوات كانت في منتصف نوفمبر 2023.

وفي ختام جلسة الجمعة، مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس، تراجع سهم الشركة بنسبة 2.43%، ليبلغ أدنى مستوى منذ مارس 2020.

وفي 30 أبريل الماضي، أعلنت ستاربكس عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع للربع الأول 2024، إذ بلغت ربحية سهم الشركة في الربع الأول 68 سنتا مقابل 79 سنتا متوقعة.

وحينها، قال الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان في بيان: «الشركة تعمل اليوم في بيئة مليئة بالتحديات، لا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة».