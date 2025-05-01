قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مدينة النهود بولاية غرب كردفان

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، بسط سيطرتها على مدينة النهود بولاية غرب كردفان، والتي تقع غرب السودان.

وقال موقع «سودافاكس»، إن مليشيا الدعم السريع شنت هجومًا عنيفًا على مدينة النهود، حيث تمكن الجيش من صد الهجوم من ناحية الجنوب والغرب، بينما لا يزال القتال مستمرًا في الشمال.

وقال والي غرب كردفان المكلف محمد آدم، بحسب الموقع السوداني، إن «مدينة النهود عصية على قوات الدعم السريع، ولن تستطيع الميليشيا الدخول إليها».

وأشار الوالي في تصريحات صحفية، مساء الخميس، إلى أن «جميع مكونات المجتمع بمدينة النهود تواثقت على الدفاع عنها».