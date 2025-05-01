ألمانيا تعلن انتهاء موجة الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا رسميا انتهاء موجة الاصابات بالفيروس المخلوي التنفسي.

ويشار إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي، يسبب ألما تنفسيا حادا وينتشر على مستوى العالم. ووفقا لأحدث تقرير أسبوعي للمعهد، فإن موجة الإصابات في ألمانيا استمرت 13 أسبوعا، وانتهت في الاسبوع الذي انتهى في السابع من أبريل الماضي.

وقال المعهد إن موجة الاصابة بالإنفلونزا انتهت مؤخرا، بعدما استمرت 16 أسبوعا وانتهت في الأسبوع الذي انتهى في 31 مارس الماضي.

وتم تسجيل 1822 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا خلال هذا الموسم حتى الآن، وأغلبها بين من يبلغون من العمر 60 عاما وأكثر.

وعلى الرغم من انتهاء الموجتين رسميا، مازال يتم تسجيل المئات من حالات الإصابة. وخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل 1430 حالة إصابة بالفيروس المخلوي التنفسي و 930 حالة إصابة بالانفلونزا.