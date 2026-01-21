 الهند تسحب أسر الدبلوماسيين في بنجلاديش وسط مخاوف أمنية - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 10:32 ص القاهرة
الهند تسحب أسر الدبلوماسيين في بنجلاديش وسط مخاوف أمنية

نيودلهي - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 10:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 10:07 ص

قررت الهند سحب أسر الهنود المعينين في بنجلاديش في ظل مخاوف أمنية بشأن تصاعد نشاط العناصر المتطرفة في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية في بنجلاديش.

ونقلت شبكة "ان دي تي في" عن مصادر القول "في ظل الوضع الأمني وكإجراء احترازي، طالبنا أسر مسؤولينا في المفوضية العليا والمناصب الأخرى بالعودة إلى الهند".

وأضافت المصادر أن المقار الدبلوماسية في بنجلاديش مستمرة في العمل.

يشار إلى أن العلاقات بين الهند وبنجلاديش توترت منذ أن ترأس محمد يونس الحكومة الانتقالية عام 2024 في أعقاب انهيار نظام الرئيسة الشيخة حسينة.

