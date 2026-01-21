اضطرت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" إلى العودة أدراجها بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، وذلك بسبب ما وصفه البيت الأبيض بأنه "خلل كهربائي بسيط".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الطاقم اكتشف الخلل وقرر العودة "من باب الاحتياط الشديد".

وأظهرت بيانات تتبع الرحلة أن الطائرة انعطفت فوق المحيط الأطلسي، بالقرب من مونتوك، عند الطرف الشرقي من لونج آيلاند.

واستقل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طائرة أخرى وهو الآن في طريقه إلى دافوس بسويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتتميز طائرة "إير فورس وان" بتوفرها على معدات اتصالات متطورة، ويمكن تزويدها بالوقود في الجو لإطالة أمد قدرتها على التحليق حتى عشرات آلاف الكيلومترات، وجميع نوافذها مدرعة بالكامل ضد الرصاص والانفجارات والنبضات الكهرومغناطيسية، ويمكن لجسمها تحمل انفجار نووي يحدث على الأرض.

وتضم الطائرة جناحا رئاسيا متكاملا يشمل غرفة نوم، وحماما خاصا، ومكتبا، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تسمح للرئيس بعقد لقاءات أمنية أو دبلوماسية حتى أثناء التحليق، بحسب شبكة "سي إن بي سي عربية".

وعلى متن الطائرة أيضا مركز عمليات عسكري يديره ضباط مختصون، ووحدة طبية متكاملة تحتوي على غرفة عمليات مصغرة، مع وجود طبيب دائم يرافق الرحلات الرئاسية.

ويخدم الطائرة طاقم متخصص من الطيارين، والمهندسين، والطهاة، يوفرون جميع مستلزمات الراحة والجاهزية للطوارئ، إلى جانب مطبخين قادرين على إعداد أكثر من 100 وجبة خلال الرحلة الواحدة.

كما تم تزويد الطائرة بـ85 هاتفا لإجراء الاتصالات على متنها، وتحتوي على أنظمة اتصالات خارجية تغطي 7 حيزات ترددية مختلفة، كما تضم قمرة خاصة لتهريب الرئيس في حال اختطاف الطائرة أو تعرضها لخطر كبير، وتبلغ تكلفة طيرانها لكل ساعة 200 ألف دولار، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

وتسمح محركات "إير فورس وان" الضخمة بملامسة سرعة الصوت، فهي أسرع بكثير من طائرات "بوينج 747 – 200" التقليدية.