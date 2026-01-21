الرئيس الإندونيسي ورئيس الوزراء البريطاني يتفقان على إقامة شراكة استراتيجية جديدة

اتفق الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على إقامة شراكة استراتيجية ثنائية جديدة، خلال اجتماع ثنائي عقد بمقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت بلندن.

وأكد الرئيس الإندونيسي في تصريح صحفي عقب المحادثات التي جرت أمس الثلاثاء، أن تعميق التعاون بين البلدين يعكس نظرة إندونيسيا إلى المملكة المتحدة كشريك استراتيجي حيوي في دفع عجلة اقتصادها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأربعاء.

وقال سوبيانتو في لانكستر هاوس بوسط لندن: "نعتبر المملكة المتحدة شريكا لديه إمكانات عظيمة للمساهمة في اقتصادنا الوطني، حيث أنها تتمتع بقدرات تكنولوجية ومالية كبيرة. في الواقع، أبدت المملكة المتحدة اهتماما بالاستثمار في إندونيسيا".

وبهذا الشأن، أعرب الرئيس الإندونيسي عن ثقته بأن الشراكة الاستراتيجية الجديدة ستفتح آفاقا جديدة لإندونيسيا من أجل تحقيق فوائد أكبر من علاقاتها التاريخية مع المملكة المتحدة، وتحديدا في مجالي التكنولوجيا والتمويل.