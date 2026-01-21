جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الثالث

• مصادر محلية أكدت للأناضول اعتقال 7 فلسطينيين جنوبي الضفة الغربية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عمليته العسكرية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة لليوم الثالث.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى عدد من أحياء مدينة الخليل، واقتحم منازل فلسطينيين، وأجرى عمليات تفتيش داخلها، كما أخضع السكان لتحقيقات ميدانية.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية فرضت منعا للتجوال في الأحياء الجنوبية من الخليل، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة الفلسطينيين.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 فلسطينيين على الأقل خلال الساعات الأخيرة.

والاثنين الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بدء عملية عسكرية في مدينة الخليل "تستمر لعدة أيام بمشاركة الشاباك (جهاز الأمن العام) وحرس الحدود".

وأوضح أن العملية تتركز في منطقة "جبل جوهر" بمدينة الخليل، زاعما أن هناك "تقديرات أمنية" تشير إلى "تصاعد ظاهرة المسلحين في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وخروج النزاعات العشائرية عن السيطرة، إضافة إلى انتشار السلاح غير القانوني بشكل واسع".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مقاطع مصورة لتوقيف واعتقال فلسطينيين خلال العملية العسكرية المستمرة.

وتُنفذ العملية العسكرية في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل ويطلق عليه "خ2"، وفق "اتفاق الخليل" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1997، ويتعلق بأحياء في محيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 والتي استمرت عامين، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر فلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة إلى إسرائيل.

وأسفر ذلك عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.