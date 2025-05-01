رسميًا: جولين لوبيتيجي مدربًا جديدًا لمنتخب قطر

أعلنت الاتحاد القطري لكرة القدم رسميًا عن تعيين الإسباني جولين لوبيتيجي مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا للمدرب السابق لويس جارسيا، الذي أقيل بعد خمسة مباريات فقط في منصبه.

ويأتي تعيين لوبيتيجي، المدرب السابق لكل من إشبيلية وريال مدريد ومنتخب إسبانيا، بعد تجربة دامت ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز ويأمل من خلالها في قيادة المنتخب القطري نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المنتظر أن يمتد عقد المدرب الباسكي حتى يونيو 2027، وفقًا لما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

وبذلك، تبدأ قطر مرحلة جديدة مع مدرب ذي خبرات دولية واسعة، في محاولة لتكرار المشاركة التاريخية في مونديال 2022، وتحقيق ظهور ثانٍ في المحفل العالمي.