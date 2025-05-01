وسائل إعلام صينية: انفتاح بكين على بدء مفاوضات تجارية مع واشنطن

ذكر موقع إعلامي صيني مؤثر، اليوم الخميس، أن الصين قد تكون منفتحة على بدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، إذا بادرت واشنطن أولا وقدمت تنازلات ذات مغزى.

وجاءت هذه الرسالة في منشور على حساب "يويوانتانتيان"، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو حساب تابع لتلفزيون الصين المركزي الحكومي، وينظر إليه على أنه يعكس موقف الحكومة من القضايا التجارية والاقتصادية.

وجاء في المنشور، أن الولايات المتحدة تواصلت مع الصين "عبر قنوات متنوعة" بهدف بدء مناقشات حول الرسوم الجمركية، ولكن "ليست هناك حاجة للصين للتحدث مع الولايات المتحدة قبل أن تتخذ أي إجراء جوهري".

وكانت حالة المفاوضات التجارية، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي مشاورات جارية، موضع نقاش في الأيام الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمجلة تايم، إن المحادثات جارية وإن الرئيس الصيني شي جين بينج اتصل به. وردت وزارة الخارجية الصينية بنفي قاطع لحدوث أي نقاشات بين الرئيسين أو كبار مساعديهما.

وذهب منشور يويوانتانتيان إلى حد الإشارة إلى أن فتح حوار مع إدارة ترامب قد يخدم مصالح الصين.

وذكر المنشور: "إذا أرادت الولايات المتحدة التواصل مع الصين، فلن يكون ذلك أمرا سيئا بالنسبة للصين في هذه المرحلة"، مضيفا: "على الصين أن تراقب، بل وتستكشف النوايا الحقيقية للولايات المتحدة".

وأضاف المنشور، أن أول دولة تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قد تصبح مرجعا للدول الأخرى التي تواجه نظام واشنطن المتطور للرسوم الجمركية.

وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن بكين تؤجل إجراء مفاوضات جادة حتى يتضح من سيقود المحادثات مع الولايات المتحدة.