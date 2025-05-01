أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، اليوم، أن سكان غزة سيحصلون على دعم طبي إضافي بتمويل من بريطانيا للمساعدة في تخفيف وضعهم الإنساني المتدهور.

*دعم طبي بريطاني لغزة

وبحسب بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة، تتضمن هذه الحزمة من الدعم، البالغة 7.5 مليون جنيه إسترليني، تخصيص مليون جنيه إسترليني لمنظمة الصحة العالمية في مصر لدعم الحكومة المصرية في توفير العلاج لسكان غزة الذين تم إجلاؤهم طبيًا.

وسيضمن هذا التمويل وصول الإمدادات الطبية الحيوية، مثل معدات إعادة التأهيل والأدوية، إلى سكان غزة الذين تم إجلاؤهم طبيًا والذين يتلقون العلاج في مصر.

ويضاف هذا إلى مليون جنيه إسترليني أُعلن عنه في أكتوبر لتعزيز شراكة بريطانيا مع مصر في مجال المساعدات الإنسانية لغزة، من خلال دعم مرافق الرعاية الصحية المصرية لعلاج الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم طبيًا.



وقال فالكونر: "لا يزال سكان غزة يواجهون معاناة هائلة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية، ونظام رعاية صحية على وشك الانهيار. يجب على إسرائيل السماح لهم بتلقي الرعاية الصحية العاجلة، بما في ذلك السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا لتلقي العلاج.

وشدد على التزام بلاده بتقديم دعم منقذ للحياة لغزة، وسيضمن هذا الدعم حصول آلاف المدنيين على الرعاية الصحية الأساسية في المنطقة.

*بريطانيا تضغط من أجل وقف إطلاق النار بغزة

وبحسب البيان، تواصل بريطانيا الضغط من أجل العودة إلى وقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات لإنهاء الصراع، وتحرير الرهائن، والمساعدة في تحقيق سلام دائم.



من جانبه، قال الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: استقبلت مصر أكبر عدد من الذين تم اجلاؤهم طبيًا من غزة لتلقي العلاج الطبي المتخصص.

وستقدم بريطانيا أيضًا تمويلًا إضافيًا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني لمنظمة "يو كي ميد" لدعم استمرارية عمليات مستشفاها الميداني.

فيما يقدم موظفو "يو كي ميد" رعاية صحية منقذة للحياة والأطراف، وقد عالجوا أكثر من 410,000 مريض في غزة منذ بداية الصراع.

وبالإضافة إلى تعزيز الدعم الطبي الذي تقدمه بريطانيا لغزة، أعلن الوزير فالكونر أيضًا عن تمويل صندوق المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني للمشاريع التي تدعمها الأمم المتحدة والتي توفر خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الحيوية للمدنيين في غزة، بالإضافة إلى الغذاء والحماية والمأوى في حالات الطوارئ.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بدأ فيه طفلان من غزة تلقي العلاج الطبي بتمويل شخصي في المملكة المتحدة، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها منظمة "مشروع الأمل النقي" التي تجمع أطباءً سريريين وقادة جمعيات خيرية لمساعدة الأطفال المتضررين من النزاع في الشرق الأوسط.

*دور مصر في مساعدة المحتاجين في غزة

من ناحيته، قال السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي إن مصر لعبت دورًا محوريًا في مساعدة من هم في أمسّ الحاجة للمساعدة في غزة.

وأضاف: تفخر المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب شركائنا المصريين ومنظمة الصحة العالمية في هذا العمل المُنقذ للحياة. سواءً كان ذلك تمويل الرعاية الطبية في مصر أو دعم علاج المرضى الذين وصلوا الآن إلى المملكة المتحدة، فإن التزامنا المشترك واضح: ضمان حصول الجرحى والمحتاجين على الرعاية التي يحتاجونها بشكل عاجل.



وتلتزم المملكة المتحدة بتخفيف معاناة الفلسطينيين والمساعدة في بناء الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. ففي السنة المالية الماضية، قدمت المملكة المتحدة 129 مليون جنيه إسترليني للأراضي الفلسطينية المحتلة، لضمان حصول المدنيين في غزة على الرعاية الصحية.