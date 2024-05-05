هيئة فلسطينية: جرائم طبية وتنكيل بالأسرى في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس، إن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لجرائم طبية وتنكيل وتعذيب في مستشفى سجن الرملة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأسرى المرضى والمصابين في مستشفى سجن الرملة يتعرضون لجرائم طبية وتنكيل وانتهاكات وعذاب، ولا يملكون سوى انتظار رحمة السماء، فإما ينجون بفعل القدر، أو سيدرجون في قوائم ضحايا وجرائم هذا الاحتلال، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

واستنادا لزيارات قام بها محاموها للسجن الخميس الماضي، ذكرت الهيئة أن السجانين يستغلون أمراض المعتقلين وإصاباتهم لوضعهم في بيئة يومية خطيرة ومعقدة، وفيها تهديد حقيقي لبقائهم على قيد الحياة.

وأشارت إلى عصب أعين الأسرى المرضى وتقييدهم خلال الخروج للقاء المحامي أو الزيارة وذلك في الذهاب والعودة، دون الاهتمام لخصوصيتهم الصحية، ما دفعهم لاتخاذ قرار بعدم الخروج للمحامي أو تلقي العلاج.

وكشفت الهيئة عن صدور قرار من إدارة السجن بوقف العلاج الطبيعي للمصابين.

كما أشارت إلى أن الغالبية العظمى من الأسرى المرضى فيما يسمى "مستشفى سجن الرملة" من قطاع غزة، ممن اعتقلوا وتعرضوا لإطلاق النار والتعذيب على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت الهيئة أسماء 18 أسيرا مريضا يتواجدون في مستشفى سجن الرملة، مشيرة إلى وجود مرضى آخرين يحتجزون في زنازين خاصة، لا تتوفر عنهم أيّ بيانات.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، صعّد جيش الاحتلال من حملات الاعتقال التي طالت نحو 8 آلاف و550 فلسطينيا بالضفة، كما حرم الأسرى من أبسط حقوقهم، وفق مؤسسات مختصة بشئون الأسرى.

وصعد جيش الاحتلال عملياته بالضفة مخلفا 496 شهيدا ونحو 4 آلاف و950 جريحا، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.