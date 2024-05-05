إيهاب الكومي يكشف حقيقة إرسال خطاب للفيفا بشأن أزمة الشحات والشيبي

أكد إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، إرسال الاتحاد خطابا رسميا الى الفيفا بناء على طلب لجنة الانضباط، يطلب فيه من الفيفا تحديد الحالات التي يجوز فيها للاعب اللجوء الى المحاكم العادية، بخصوص أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي.

قال إيهاب الكومي في مقابلة تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" قضية الشحات والشيبي قضية رأي عام، لدينا لجنة انضباط يقودها قاضي جليل، الشيبي امتثل للتحقيق مع المستشار ولجنة الانضباط الأسبوع الماضي، وتم التحقيق معه بحضور محاميه، ونحن في اتحاد الكرة في انتظار الرأي القانوني الذي سترسله لجنة الانضباط".

أضاف إيهاب الكومي:" هل بعثنا جواب للفيفا؟ هذا الجواب سيتضمن أحد شيئن إمام أحقية محمد الشيبي باللجوء للمحاكم وبالتالي من حق الأهلي اللجوء للاتحاد الدولي لكي يستفسر، وإما بعدم أحقية الشيبي في اللجوء للمحاكم، وبالتالي من حق الشيبي اللجوء للاتحاد الدولي".

أوضح إيهاب الكومي:" كان لزاما علينا قطع الطريق من المنتصف، لأنه عندما يأتينا جواب لجنة الانضباط يكون محصنا بقرار الاتحاد الدولي، وأرسلنا خطابا بالفعل، لكي نحصن هذا القرار، وننهي هذه القضية".

أتم إيهاب الكومي:" سنرى القرار خلال أيام قليلة، لا نتدخل مطلقا في عمل أي لجنة من لجان الاتحاد، أعتقد قانون الرياضة قد ينص على عدم الذهاب للمحاكم المدنية مع الأحقية في اللجوء للمحاكم الجنائية، هناك نصوص تنص على هذا".