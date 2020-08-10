الجالية المصرية بإيطاليا: التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ صعب في ظل كورونا

الجالية المصرية في إيطاليا: آخر تحديث لموقع السفارة كان تهنئة عيد الأضحى



قال محمد يوسف، المتحدث باسم الجالية المصرية في إيطاليا وأوروبا، إن فترة الانتخابات تتزامن مع فترة الإجازات في إيطاليا، ما يؤخر من إرسال التصويت عبر البريد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المُذاع عبر فضائية «dmc» مساء الأحد، أن رئيس الجالية المصرية هناك يتواصل مع المصريين في أماكن تجمعاتهم، بالتعاون مع القنصل سماح عبدالمنعم، لحل المشاكل التي تواجههم في التصويت.

وذكر أن المصريين ينفذون النصائح الموجهة إليهم، مضيفًا أن المشكلات التي واجهت الجالية أثناء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ أن التصويت عن طريق البريد صعب إلى حد ما في ظل انتشار أزمة كورونا.

ووجه رسالة للسفير هشام بدر، قائلًا: «كان يجب أن يُجرى تحديث للموقع، لأن آخر تحديث للموقع كان خبر تهنئة بعيد الأضحى المبارك، ولم يتم شرح كيفية التواصل مع السفارة للاستفسار عن طرق التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ».

وتقرر إنشاء مجلس الشيوخ ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019، كبديل لمجلس الشورى الذي تم استبعاده في دستور 2014.

وتبدأ انتخابات المصريين في الخارج يومي الأحد والإثنين الموافق 9 و10 أغسطس 2020، بحيث تبدأ بدولة نيوزلاندا وتنتهي بالساحل الغربي للولايات المتحدة، وانتخابات المصريين في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس.

