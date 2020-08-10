قال الفنان اللبناني، وائل جسار، إنه من الضروري استقالة الحكومة اللبنانية الحالية، حفاظًا على مشاعر أسر الضحايا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc» مساء الأحد ، أن الشعب اللبناني لا يحمل الحكومة الحالية فقط هذا الخطأ، ولكن هذا يرجع لتراكمات منذ 30 عاما، موضحًا أنه كان يجب عليهم الاطلاع على الملفات القديمة.

وأشار إلى انعدام دور القيادة اللبنانية، قائلًا «لبنان كانت عاصمة العرب وسويسرا الشرق، والحكومة لم تنجز شيئا ولم تضف للبنان» متابعًا أن بيروت تعاني من عدم وجود الكهرباء وأبسط الأمور الحياتية.

وتوجه بالشكر لجميع الدول التي قدمت المساعدات للبنان وخاصة مصر، مشيرًا إلى تضامن الشعب اللبناني مع بعضه، لتخطي هذه المرحلة الصعبة، حيث يشارك في إزالة الركام.

وعبر عن أمنياته بوجود عمل فني للبنان، يجمع بين الفنانين اللبنانين، ذاكرًا قيامه بمبادرة فردية لدعم بلده.

وتجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.