القضاة المشرفين على الشيوخ بالبحر الأحمر يتسلمون الأوراق الخاصة بالانتخابات

أعلن المستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، تسليم القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشورى 2020، الأوراق الخاصة بالانتخابات من مقر لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة البحر الأحمر، استعدادًا لبدء الاقتراع صباح غدًا الثلاثاء، وذلك وسط إجراءات احترازية.

وقال عنبر إنه تم توفير إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات، في جميع مدن المحافظة المختلفة بالفنادق القريبة من مقر اللجان، كما تم توفير التنقلات من مقار إقامتهم إلى اللجان الانتخابية تيسيرًا للعملية الانتخابية، وبناءً على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، أن المحافظة ساهمت بالتنسيق مع مجالس المدن في توفير استراحات للقضاة وأمناء اللجان بمدن الجنوب.

جدير بالذكر أن عدد اللجان على مستوى البحر الأحمر 109 لجنة فرعية، ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة، وجاء تقسيم اللجان على النحو التالي: 52 لجنة في الغردقة، 17 لجنة بسفاجا، 16 لجنة بالقصير، 13 لجنة برأس غارب، 6 لجنة بمرسى علم، 3 بشلاتين، 2 بحلايب.