تصاعد الاحتجاجات في بلغاريا لحمل رئيس الوزراء على الاستقالة

تصاعد اليوم الاثنين، الصراع بين الرئيس البلغاري رومين راديف ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف ، والذي يستعر بعد شهر من الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء.

ولدى سؤاله عن تقديم استقالته حسبما يطالب المحتجون وراديف، قال بوريسوف، اليوم، إنه يريد من الرئيس أن يستقيل. وأردف قائلا "الكل يريد استقالة أحد ما".

يذكر أن الاحتجاجات زادت من الضغط على بوريسوف وحكومته من خلال سد الطرق الرئيسية بصورة دائمة، وأبلغ رئيس الوزراء الشرطة بعدم التدخل بعد إزالة أحد المتاريس يوم الجمعة الماضي.

وقام المتظاهرون أنفسهم اليوم بإزالة المتاريس عند أحد تقاطعات الطرق في صوفيا لكي يصلوا إلى مقر الحكومة بعد منشور لبوريسوف على موقع الفيسبوك فسره المتظاهرون بأنه إعلان لاستقالته.