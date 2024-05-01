أقدمت سيدة على الانتحار شنقًا داخل مسكنها؛ بسبب ضائقة نفسية في مدينة 15 مايو.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة في تصريح خاص لـ " الشروق" إن المتوفية أقدمت على الانتحار باستخدام " إيشارب" وربطه بجنش المروحة؛ لمرورها بضائقة نفسية بسبب معاتبة زوجها لها على استخدام الهاتف المحمول داخل "الحمام".

البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة 15 مايو من غرفة عمليات نجدة القاهرة يفيد بوجود سيدة " 29 سنة" متوفية داخل مسكنها بدائرة القسم؛ فانتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان الواقعة، وعثرت على السيدة المتوفية؛ وتم نقل الجثمان إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذي يعانون من حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها مع الاحتفاظ بسرية البيانات من خلال الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان