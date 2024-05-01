أمير الكويت يبعث ببرقية شكر إلى الرئيس السيسي

بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن الشكر والامتنان لما قوبل به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن وفادة وكرم ضيافة، خلال زيارته إلى مصر.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، صباح الأربعاء، قال الأمير في برقيته إن الزيارة عكست خالص المودة وفائق التقدير، وعبرت عما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة.

وأكد أمير الكويت أن هذه الزيارة تعزز التعاون المثمر البناء بين البلدين، وتجسد الحرص على الارتقاء به في شتى المجالات.

كما عبّر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن أسمى معاني الشكر والثناء على منحه «قلادة النيل»، واعتزازه بهذا الوسام الرفيع.

وفيما يلي نص البرقية كما نشرته وكالة الأنباء الكويتية:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

إنه ليسرنا ونحن نغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد زيارة دولة، أن نعرب لفخامتكم عن بالغ الشكر وعميق الامتنان؛ لما قوبلنا به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن وفادة وكرم ضيافة، عكست خالص مودتكم وفائق تقديركم، وعبرت عما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروابط وثيقة ممتدة عبر عقود طويلة من الزمن.

ونؤكد أن هذه الزيارة تعزز التعاون المثمر البناء بين بلدينا الشقيقين، وتجسد حرصنا على الارتقاء به في شتى المجالات، بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة، ويحقق آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما.

كما أود أن أعبر لفخامتكم عن أسمى معاني الشكر والثناء على منحي (قلادة النيل)، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع، مثمنا هذه البادرة الكريمة من لدن فخامتكم؛ لما تحمله من معاني المودة الصادقة والتقدير الأخوي الذي نبادلكم إياهما.

ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن أطيب تمنياتنا لفخامتكم بموفور الصحة وتمام العافية والتوفيق، ودوام الرفعة والتقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في ظل قيادتكم الرشيدة.

وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير،،، مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.