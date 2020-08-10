إلقاء القبض على نحو 3 آلاف شخص خلال مظاهرات في بيلاروسيا

ألقت الشرطة البيلاروسية القبض على حوالي 3 آلاف شخص خلال التظاهرات التي اندلعت في البلاد؛ احتجاجا على فوز الرئيس الكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة.

وذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم الاثنين - "لقد تم رصد بؤر تجمهر للمواطنين في مناطق مراكز الاقتراع والساحات الرئيسية في 33 منطقة، وتم إلقاء القبض على حوالي 3 آلاف شخص بسبب المشاركة في التظاهرات غير المصرح لها".

وأضاف البيان "أن حوالي ألف شخص تم القبض عليهم في العاصمة مينسك وألفين في المناطق الأخرى من الجمهورية البيلاروسية".

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

يُذكر أنه خلال الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن أُصيب 50 مواطناً و39 عنصرا من الشرطة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أمس الأحد.. ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، فإن الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، حصل على نسبة 81.35% من الأصوات.

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.