الرئيسان اللبناني والفرنسي يستعرضان هاتفيا نتائج مؤتمر باريس الافتراضي

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الاثنين، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله عرض نتائج المؤتمر الافتراضي الذي عقد أمس الأحد في باريس لدعم بيروت والشعب اللبناني.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون "واستعرض معه نتائج المؤتمر الافتراضي الذي عقد أمس في باريس لدعم بيروت والشعب اللبناني".

وشكر الرئيس عون نظيره الفرنسي "على الجهود التي بذلها لانعقاد المؤتمر الذي تكلل بالنجاح بفعل تجاوب رؤساء وملوك ورؤساء حكومات ووزراء خارجية الدول الذين شاركوا، إضافةً إلى مدراء المؤسسات المالية العالمية والإقليمية".

واتفق الرئيسان عون وماكرون، بحسب البيان "على استمرار التواصل، من أجل متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في المؤتمر، وتنسيق تعهدات الدول المشاركة".

وعُقد المؤتمر عقب انفجار وقع في مستودع لنترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري وخلف 158 قتيلا ونحو 6000 مصاب ودمارا هائلا في المرفأ وأضرارا بعدد كبير من المباني مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.