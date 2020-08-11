محافظ الإسكندرية يتفقد اللجنة العامة للانتخابات وعددا من المقار

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية باللجنة الانتخابية العامة باستاد الإسكندرية، وعدد من المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستنطلق غدًا الثلاثاء وعلى مدار يومين.

واطمئن الشريف على إتمام كافة الاستعدادات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على ضمان سير العملية الانتخابية من حيث تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتوافر جميع التجهيزات، وإنشاء أماكن انتظار للناخبين تتضمن مظلات ومقاعد وكراسي متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ومراجعة أعمدة الإنارة ووسائل الحماية المدنية.

وناشد المواطنين ضرورة الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا العرس الديمقراطي يأتى امتدادًا لما حققه أبناء مصر.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الجهات التنفيذية المعنية تبذل أقصى الجهود، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ ٤٠٥١٧٠٠ ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة باستاد الإسكندرية، و٣٩٥ مقرًا انتخابيًا، و‏٧٢٧ لجنة فرعية.