قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن طائرات مقاتلة صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان، صباح الاثنين، لكن القوات الجوية التايوانية تمكنت من "إبعادها".

وأضافت الوزارة، نقلا عن القوات الجوية، أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في تايوان تعقبت أيضا المقاتلات الصينية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاءت الواقعة في أول يوم كامل من الزيارة رفيعة المستوى التي يقوم بها وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، لتايوان، والتي نددت بها الصين.

وتعتبر الصين، تايوان جزءا من أراضيها، ولا يحق لها إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.