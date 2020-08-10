تامر حسني ينعي مصطفى الحفناوي بكلمات مؤثرة

نعى المطرب تامر حسني، صديقه اليوتيوبر مصطفى الحفناوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز الـ25 عامًا، بعد إصابته بجلطة في المخ.

وقال حسني، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى مصطفى حفناوي، وراح عند اللي أحن عليه من الدنيا كلها".

وأضاف "ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل اللي دعولك من قلوبهم وعلى قد قلبك الطاهر الجميل وكل الشكر لكل أصحابك المحترمين المخلصين، بجد نعمة الصحاب في الزمن، دا ربنا يصبر أسرتك الكريمة يا حبيبي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والفاتحة".

وحرص تامر حسني على زيارة مصطفى الحفناوي في المستشفى أثناء علاجه، وتقديم الدعم لأسرته.