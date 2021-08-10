تركيا تقترب من إخماد أسوأ حرائق تشهدها منذ أكثر من 10 سنوات

تقترب تركيا من استكمال إخماد كافة الحرائق التي تشهدها منذ أسبوعين، ومثّلت أسوأ حرائق تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.



وأفادت تقارير رسمية اليوم الثلاثاء بأن العمل يجري لاحتواء حريق واحد فقط متبقٍ في ولاية موجلا جنوب غربي البلاد، حيث تعيق الحرارة والرياح القوية جهود الإطفاء.



ومنذ نهاية يوليو، شهدت تركيا اندلاع أكثر من 200 حريق، طالت نحو نصف ولايات البلاد الـ 81. إلا أن الحرائق تسببت في أضرار جسيمة بشكل خاص في ولايتي أنطاليا وموجلا الساحليتين.



وتقول السلطات المحلية في موجلا إن أكثر من 66 ألف هكتار من الأراضي قد احترقت. أما على صعيد البلاد ككل، فتشير التقديرات إلى أن الحرائق دمرت نحو 150 ألف هكتار من الأراضي (1500 كيلومتر مربع).



ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أسباب حرائق الغابات.