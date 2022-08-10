 تايلاند تعلن عن زيارة مؤقتة لرئيس سريلانكا السابق راجاباكسا - بوابة الشروق
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تايلاند تعلن عن زيارة مؤقتة لرئيس سريلانكا السابق راجاباكسا

بانكوك - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 3:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 3:42 م
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، تاني سانجرات، في بيان اليوم الأربعاء أن الرئيس السريلانكي السابق جوتابايا راجاباكسا سوف يزور تايلاند مؤقتا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أوضح المتحدث أن راجاباكسا لا ينوي طلب اللجوء السياسي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتلقت تايلاند طلبا من حكومة سريلانكا الحالية لدخول راجاباكسا إلى البلاد، وفقا لما ذكره تاني.

ويحمل الرئيس السريلانكي السابق جواز سفر دبلوماسيا يسمح له بزيارة تايلاند بدون تأشيرة لمدة 90 يوما.

وقال تاني: "الإقامة مؤقتة بطبيعتها بهدف الزيارة.. ليس هناك مساعي للحصول على حق اللجوء السياسي".

وأضاف أن الوزارة ليس لديها معلومات عن موعد وصول راجاباكسا.

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