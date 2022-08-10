 محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا تواصل العمل بعد قصفها - بوابة الشروق
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محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا تواصل العمل بعد قصفها

كييف - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 1:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 1:41 م

تواصل محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، والتي تحتلها القوات الروسية، العمل على الرغم من تعرضها للقصف منذ أيام قليلة.

وأعلنت شركة "إنرهواتوم" المشغلة للمحطة عبر تليجرام اليوم الأربعاء أن "محطة زابوريجيا للطاقة النووية تعمل، فى ظل مخاطر انتهاك مواصفات السلامة من الإشعاع والحرائق".

وفي وقت سابق، اتهم رئيس الشركة القوات الروسية باستخدام القصف لفصل محطة الطاقة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية. ويعمل مفاعلان في محطة الطاقة حاليا بعد الإغلاق الطارئ لوحدة واحدة.

يشار إلى أن محطة الطاقة في بلدة إنرهودار في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، حيث تضم ست وحدات ويبلغ صافي إنتاجها 5700 ميجاوات.

واستولى الجيش الروسي في أوائل مارس على المحطة بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف الموقع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.


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