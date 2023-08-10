مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو: سعيد بإطلاق أحدث تصميماتي في مهرجان العلمين الجديدة

أعرب مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو عن سعادته بإطلاق مجموعة من أحدث صيحات الموضة لأول مرة في مصر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وقال سينكو خلال الموتمر الصحفي، الذي انعقد مساء الأربعاء بنورث سكوير مول؛ للكشف عن تفاصيل عرض الأزياء الخاص به: "مصر واحدة من أجمل بلاد العالم، وقد زرتها مرات عديدة من قبل، لكن هذه هي المرة الأولى التي أعرض بها مجموعة من تصميماتي".

وأشار إلى أن الحضارة المصرية مصدر إلهام لمعظم مصممي الأزياء حول العالم، مؤكدا أن مجموعته الجديدة المقرر إطلاقها في المهرجان مستوحاة منها.

وينظم مهرجان العلمين الجديدة عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، اليوم الخميس، بنورث سكوير مول، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.