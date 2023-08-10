حماة الوطن» بمطروح يشارك في مبادرة البيئة «لا للبلاستيك»

أعلن اليوم، النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، مشاركة الحزب في المبادرة الوطنية «لا للبلاستيك» من خلال حملة موسعة على شاطئ روميل للتوعية بمخاطر استخدام البلاستيك، والترويج لبدائل المنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وأكد النائب عيسي أن المبادرة الوطنية متواجدة في 20 محافظة ومنها مطروح، من خلال حملات النظافة بالمحافظات، على الشواطئ، وتشمل أنشطة توعوية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، للحفاظ على صحة البيئة والمواطنين.

ومن جانبه أوضح الحاج مصطفى رشيد رئيس مجلس إدارة جمعية الرامس للحفاظ على البيئة ببيان أن المبادرة الوطنية تستهدف الحملة التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل تنمية الوعي العام بالمخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، والتأكيد على أهمية الحد من استخدامها، إضافة إلى التحرك التدريجي نحو وقف استخدام هذه المواد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على البدائل المتاحة لها.

وشارك في فعاليات المبادرة الحاج فرج أبو شملة والحاج هيبة أبو مرزيق الأمناء المساعدين وعبد الدايم أبو تمر أمين الشباب وبمشاركة أمانات الإعلام والعلاقات العامة.