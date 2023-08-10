 بابا الفاتيكان يدعو إلى نبذ اللامبالاة تجاه حوادث غرق قوارب المهاجرين - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يدعو إلى نبذ اللامبالاة تجاه حوادث غرق قوارب المهاجرين

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روما (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 5:16 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 5:16 م

تحدث بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، عن 41 شخصا لقوا حتفهم في أحدث واقعة غرق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وكتب البابا في تغريدة اليوم الخميس: "دعونا ننبذ اللامبالاة تجاه تلك المآسي ودعونا نصلي من أجل الضحايا وذويهم".

وكان القارب قد أبحر من مدينة صفاقس التونسية الساحلية في اتجاه إيطاليا وانقلب بعدما ضربته موجة قبالة لامبيدوسا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أمس الأربعاء، بأن 41 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحادث، مستشهدة بروايات الناجين.

وتردد أن ما إجماليه 45 شخصا بينهم ثلاثة أطفال، كانوا على متن القارب المعدني.

وتمكنت سفينة شحن مالطية من إنقاذ ثلاثة رجال وامرأة وحيث نقلهم خفر السواحل الإيطالي إلى لامبيدوسا.

وتقع الجزيرة على بعد 190 كيلومترا تقريبا من صفاقس.

ولم تعثر سفينة الشحن أو خفر السواحل على أي جثامين في المياه، بحسب وكالة أنسا. وهذا قد يرجع إلى حقيقة أنه تم إنقاذ الناجين بعيدا عن موقع الحادث.


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