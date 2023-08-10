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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 129 كيلومترا من منطقة لانجور بالمقاطعة، وعلى عمق 154 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال بقوة 5 درجات منطقة موكوموكو بمقاطعة بنجكولو في إندونيسيا، وكان على عمق عشرة كيلومترات.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.