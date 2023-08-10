جنرال موتورز تستعد لطرح السيارة كاديلاك إيسكاليد آي كيو الكهربائية بقوة 750 حصانا

تواصل مجموعة جنرال موتورز، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، تعزيز مجموعة منتجاتها من السيارات الكهربائية بدءا من السيارة الرخيصة نسبيا شيفروليه إكوينوكس إي.في، وصولا إلى السيارة الصالون الفاخرة كاديلاك سيليستك، والتي تعتمد كلها على المنصة أولتيوم. هذه المنصة المرنة تتيح للشركة تطوير سيارة كهربائية جديدة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) من طراز كاديلاك إيسكاليد آي.كيو التقليدي.

وأشار موقع أوتوموتيف نيوز، المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن السيارة إيسكاليد واحدة من أهم سيارات العلامة التجارية كاديلاك، وهو ما يعني أن جنرال موتورز تندفع بكل قوتها لتعزيز محفظتها آي.كيو للسيارات الكهربائية.

وتقول جنرال موتورز إن مدى السيارة إيسكاليد آي.كيو يبلغ 450 ميلا، من خلال بطارية تزيد قوتها على 200 كيلووات/ ساعة. كما تحتوي السيارة على شاشة باتساع لوحة العدادات وعجلة توجيه رباعية وقدرة سحب تبلغ 8000 رطل لكل قدم مكعب.

وتستوعب المنصة أولتيوم إي.في مجموعة بطارية السيارة إيسكاليد آي.كيو المكونة من 24 وحدة، وهو ضعف عدد وحدات البطارية في النسخة الأصغر ليرك إس.يو.في، مع قدرة قابلة للاستخدام تبلغ 102 كيلووات/ساعة. ولم تكشف كاديلاك عن تفاصيل السيارة الجديدة حتى الآن، لكن بطاريتها البالغة قدرتها 200 كيلووات، قريبة من البطارية البالغة قوتها 212 كيلووات/ساعة المستخدمة في السيارة الكهربائية جي.إم.سي هامر. وكما هو الحال في السيارة جي.إم.سي هامر، تستخدم السيارة إيسكاليد آي.كيو هيكلا كهربائيا بقدرة 800 فولت.

في الوقت نفسه، يمكن للبطارية تشغيل السيارة لمسافة 100 ميل بعد وضعها في الشحن لمدة 10 دقائق باستخدام شاحن عام بقدرة 350 كيلووات/ساعة. كما تصل قوة محرك السيارة الكهربائية الجديدة إلى 750 حصانا.